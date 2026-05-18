Общество

Люди с инвалидностью пожаловались в УПСМ Бишкека на водителей автобусов

Люди с инвалидностью пожаловались в управление Патрульной службы милиции Бишкека на трудности при посадке в общественный транспорт. Об этом сообщили в ведомстве.

В связи с этим сотрудники УПСМ обращаются ко всем водителям автобусов с предупреждением и настоятельной просьбой соблюдать культуру обслуживания пассажиров, проявлять уважение и оказывать необходимую помощь людям с ограниченными возможностями при посадке и высадке.

УПСМ напоминает, что внимательное и ответственное отношение к каждому пассажиру является обязанностью водителей и важной частью безопасности дорожного движения.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/374323/
