Общество

Велодорожки на бульваре Эркиндик: удобно ли стало пешеходам и самокатчикам

На бульваре Эркиндик в Бишкеке появились велодорожки с разметкой и направлением движения. Но вместо удобной инфраструктуры горожане получили узкие полосы, ямы на тротуаре и постоянное соседство пешеходов, велосипедистов, самокатчиков и мопедов на ограниченном пространстве.

По действующим в Кыргызстане нормам ГОСТ 33150-2014 ширина однополосной велодорожки должна составлять минимум 1,5 метра, а двухполосной — от 2,5 до 3,6 метра.

В столице при строительстве новых веломаршрутов обычно закладывают ширину около 3 метров, например, на Южной магистрали, чтобы велосипедисты могли безопасно разъехаться. Но на Эркиндике в некоторых местах дорожки оказались заметно уже нормативов, почти вдвое.

Ситуация вполне объяснима, бульвар исторически имеет узкие тротуары. Так что создание такой инфраструктуры выглядит спорным.

Дополнительные вопросы вызывает и состояние самого покрытия. На участках с новой разметкой журналисты обнаружили ямы, неровности и поврежденный асфальт, что представляет опасность для пользователей средств индивидуальной мобильности — велосипедов, электросамокатов и мопедов.

Корреспонденты редакции 24.kg прогулялись по бульвару Эркиндик и попытались выяснить, стало ли здесь комфортнее после появления велодорожек как для пешеходов, потерявших часть тротуара, так и для самих велосипедистов и самокатчиков.

Мнения разделились. Пешеходам, конечно, неудобно, ведь их лишили не только значительного отрезка тротуарной площади, но и спокойной прогулки.

Студентка Аделя считает, что ездить по тротуару совместно с пешеходами крайне опасно. Она знает об этом не понаслышке. Девушку сбил молодой человек на самокате, проезжавший на огромной скорости, пока она переходила на остановку.

Да, можно сколько угодно говорить, что необходимо внимательно смотреть, но часто пользователь СИМ едет на максимальной скорости и появляется внезапно из-за пешеходов.

Велосипедисты и самокатчики разметке рады, пусть даже с ямами и минимальной шириной (где-то она доходит до 90 сантиметров), но все же им выделили отдельную полосу. В муниципалитете предусмотрели и направление велодорожек: с одной стороны бульвара нужно ехать вниз, с другой — вверх. 

Правда, пользователи средств индивидуальной мобильности сильно не заморачиваются и открыто нарушают правила.

Аналогичная ситуация и на других улицах города. Пользователи соцсетей просят, буквально умоляют убрать лихих самокатчиков и велосипедистов с тротуаров, и печальная статистика травм — тому доказательство. Но мэр Бишкека Айбек Джунушалиев твердит, что это экологичный способ передвижения, и он будет на тротуарах.

Пока велодорожки на Эркиндике вызывают больше споров, чем ощущения безопасности и комфорта. Для одних это долгожданный шаг к развитию городской велоинфраструктуры, для других — очередной пример того, как изменения внедряют без учета реальных условий и интересов всех горожан.

Но одной только разметки недостаточно. Без качественного покрытия, соблюдения нормативов по ширине и четкого разделения потоков пешеходов и пользователей СИМ конфликтов на тротуарах меньше не станет. А значит, вопрос о том, удалось ли сделать бульвар Эркиндик действительно удобным и безопасным для всех, пока остается открытым.
