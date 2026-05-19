Станция юных техников в Бишкеке: идут отделочные и фасадные работы

В Бишкеке продолжается строительство новой станции юных техников на улице Льва Толстого, 144. На сегодня ведутся внутренние отделочные и фасадные работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Общая площадь четырехэтажного здания с цокольным этажом составляет 2 тысячи 563 квадратных метра. После завершения строительства здесь будут функционировать учебные кабинеты, обсерватория, музей, библиотека, конференц-зал, а также творческие и спортивные помещения для детей.
На прилегающей территории предусмотрены workout-зона, картодром и специальные площадки для практических занятий.
Новый объект станет одной из крупнейших площадок дополнительного образования и технического творчества для школьников столицы.
Подрядной организацией выступает ОсОО «Эссир Компани».