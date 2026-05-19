18:19
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Общество

Станция юных техников в Бишкеке: идут отделочные и фасадные работы

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В Бишкеке продолжается строительство новой станции юных техников на улице Льва Толстого, 144. На сегодня ведутся внутренние отделочные и фасадные работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Общая площадь четырехэтажного здания с цокольным этажом составляет 2 тысячи 563 квадратных метра. После завершения строительства здесь будут функционировать учебные кабинеты, обсерватория, музей, библиотека, конференц-зал, а также творческие и спортивные помещения для детей.

На прилегающей территории предусмотрены workout-зона, картодром и специальные площадки для практических занятий.

Новый объект станет одной из крупнейших площадок дополнительного образования и технического творчества для школьников столицы.

В нем будут учебные кабинеты, астрономическая обсерватория, музей, конференц-зал, танцевальный и актовый залы, библиотека и другие помещения для творческого и технического развития детей.

Подрядной организацией выступает ОсОО «Эссир Компани».
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/374424/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Творческим союзам дадут статус и деньги: в ЖК обсуждают новый закон
Молодые таланты Бишкека представят свои работы на Неделе искусства «Башат»
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из&nbsp;России В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России
В&nbsp;Бишкеке опять ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;18-20 мая В Бишкеке опять ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 18-20 мая
Бизнес
BAKAI стирает границы: впервые в&nbsp;КР переводы в&nbsp;Китай и&nbsp;США прямо в&nbsp;приложении BAKAI стирает границы: впервые в КР переводы в Китай и США прямо в приложении
Экономика Узбекистана выходит на&nbsp;глобальный уровень Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
MEGA расширяет 4G-покрытие по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
19 мая, вторник
18:18
Tunduk Travel и новые задачи. В кабмине обсудили будущее туризма в стране Tunduk Travel и новые задачи. В кабмине обсудили будуще...
18:02
Станция юных техников в Бишкеке: идут отделочные и фасадные работы
17:49
В Кыргызстане объем наличных денег в обращении превысил 280 миллиардов сомов
17:47
В трех школах Токмока зарегистрированы факты изнасилования детей
17:30
В природном парке «Беш-Таш» в Таласской области построят канатную дорогу