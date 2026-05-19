В 2026 году в КР инспекторы труда помогли вернуть работникам 3,2 миллиона сомов

Службой по контролю и надзору трудового законодательства при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики в I квартале 2026 года продолжена работа по обеспечению соблюдения трудового законодательства и защите трудовых прав граждан.

За отчетный период инспекторами труда проведено 289 проверок, в ходе которых выявлено 500 нарушений трудового законодательства. По результатам проверок выдано 105 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Особое внимание уделялось вопросам своевременной выплаты заработной платы, соблюдения требований охраны труда и оформления трудовых отношений. В результате принятых мер работникам выплачена задержанная заработная плата на сумму более 3,2 миллиона сомов.

В I квартале 2026 года расследовано 33 несчастных случая на производстве. Также по выявленным нарушениям наложены штрафы на общую сумму 1 миллион 899 тысяч сомов.

В адрес службы поступило 646 обращений граждан, по которым проводилась соответствующая работа в пределах компетенции. Кроме того, гражданам и работодателям предоставлено 1 тысяча 642 устные консультации по вопросам применения трудового законодательства.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года отмечается снижение количества нарушений трудового законодательства и производственного травматизма, что свидетельствует о результативности проводимой профилактической и разъяснительной работы.



