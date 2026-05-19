18:19
USD 87.45
EUR 101.64
RUB 1.21
Общество

Лесным хозяйствам КР переданы современная техника и оборудование

Заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Марсбек уулу Илич принял участие в церемонии передачи техники и оборудования для поддержки лесных хозяйств.

Мероприятие реализовано в рамках проекта «Устойчивость региональных пастбищных сообществ – АДАПТ» при поддержке Международного фонда сельскохозяйственного развития — IFAD и Адаптационного фонда.


Современная техника и оборудование были переданы Кара-Кульджинскому, Ошскому лесным хозяйствам, Чон-Кеминскому природному парку, а также Кыргызского аграрного университета для выращивания саженцев, восстановления лесов и сохранения экосистем.

В рамках поддержки заключены грантовые соглашения на сумму 49,7 миллиона сомов для развития питомников. Кроме того, с 18 лесными хозяйствами подписаны грантовые соглашения на сумму 112,1 миллиона сомов по восстановлению лесов на площади 1 тысяча 522 гектара.

Всего в рамках проекта планируется восстановление и создание лесных насаждений на площади 2,5 тысячи гектаров по всей стране.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/374433/
просмотров: 606
Версия для печати
Популярные новости
Интервью с&nbsp;Мээришей: о&nbsp;разводе с&nbsp;Атабековым, женщинах и&nbsp;планах на&nbsp;жизнь Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
На&nbsp;дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию На дне озера Иссык-Куль обнаружили большую металлическую конструкцию
В&nbsp;Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из&nbsp;России В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России
В&nbsp;Бишкеке опять ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;18-20 мая В Бишкеке опять ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 18-20 мая
Бизнес
BAKAI стирает границы: впервые в&nbsp;КР переводы в&nbsp;Китай и&nbsp;США прямо в&nbsp;приложении BAKAI стирает границы: впервые в КР переводы в Китай и США прямо в приложении
Экономика Узбекистана выходит на&nbsp;глобальный уровень Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
MEGA расширяет 4G-покрытие по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
19 мая, вторник
18:18
Tunduk Travel и новые задачи. В кабмине обсудили будущее туризма в стране Tunduk Travel и новые задачи. В кабмине обсудили будуще...
18:02
Станция юных техников в Бишкеке: идут отделочные и фасадные работы
17:49
В Кыргызстане объем наличных денег в обращении превысил 280 миллиардов сомов
17:47
В трех школах Токмока зарегистрированы факты изнасилования детей
17:30
В природном парке «Беш-Таш» в Таласской области построят канатную дорогу