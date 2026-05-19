Мама президента КР Садыра Жапарова Кадыйжан Максутова родилась в 1942 году в Китае, в селе Кок-Терек. В 20 лет она вышла замуж за Нуркожо Жапарова, а в 1962 году вместе с супругом переехала в Кыргызстан — в село Кен-Суу Тюпского района Иссык-Кульской области.

Садыр Жапаров вспоминал наставления матери: «Чужое не отнимай и не делай зло. Создатель все видит. Все вернется — если не тебе, то детям, если не детям, то внукам».

В семье воспитали 11 детей — шестерых сыновей и пятерых дочерей.

Родственники вспоминают Кадыйжан Максутову как гостеприимную, мудрую женщину с хорошим чувством юмора. По их словам, она уважала старших, заботилась о младших, знала множество пословиц и даже писала песни.

Кроме того, она занималась рукоделием, обучала этому родственников, создавала шырдаки и самостоятельно собирала приданое для дочерей.

В последние годы жизни у нее были серьезные проблемы со здоровьем. Однако врачи не рекомендовали операцию, опасаясь, что организм не выдержит вмешательства. По словам родственников, на здоровье женщины также повлияли заключение сына, политические события и вынужденный выезд дочери Райкуль Жапаровой из страны.

Кадыйжан Максутова скончалась 7 марта 2019 года в одной из больниц Бишкека. Ее похоронили 9 марта в селе Кен-Суу.

«В последний раз она приходила ко мне за полгода до смерти. По закону дают три дня, чтобы побыть рядом с родственниками. Эти дни мы разговаривали, вспоминали детство, шутили», — рассказал про свою последнюю встречу с матерью президент.

Перед уходом я сказал: «Папа меня не дождался, вы меня дождитесь». Она обещала дождаться, но не смогла. Садыр Жапаров

Эти воспоминания прозвучали в выпуске «ПолитКлиники», приуроченном ко Дню матери в Кыргызстане. В завершение Садыр Жапаров поздравил кыргызстанок с праздником и пожелал долгой жизни, крепкого здоровья и благополучия.

День матери в Кыргызстане отмечается в третье воскресенье мая.