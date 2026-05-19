Общество

Доставленные из России вакцины бесплатно распределены по регионам Кыргызстана

В Кыргызстане в усиленном режиме проводится весенняя вакцинация сельскохозяйственных животных против инфекционных заболеваний. Для этих целей из Российской Федерации был доставлен 1 миллион доз вакцины, которые полностью распределены по всем регионам страны. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, в настоящее время частные ветеринарные специалисты проводят вакцинацию животных. Данные мероприятия направлены на предупреждение распространения инфекционных заболеваний, поддержание стабильной эпизоотической ситуации и сохранение здоровья скота.

Вакцины предоставляются владельцам животных бесплатно за счет государства. Граждане оплачивают только услуги частных ветеринарных специалистов по проведению вакцинации.

Отметим, что в Кыргызстане сельскохозяйственные животные ежегодно проходят обязательную вакцинацию два раза в год — весной и осенью. За счет республиканского бюджета бесплатно предоставляются вакцины против 9 видов заболеваний, включая ящур, бруцеллез, бешенство, сибирскую язву, а также оспу и чуму мелкого рогатого скота. Кроме того, для профилактики эхинококкоза выдаются специальные таблетки.

Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов призывает владельцев сельскохозяйственных животных своевременно проводить вакцинацию скота и подчеркивает, что данные профилактические меры имеют важное значение для обеспечения эпизоотической безопасности страны и предотвращения распространения опасных инфекционных заболеваний.
Ссылка: https://24.kg./obschestvo/374441/
