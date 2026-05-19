В Бишкеке «Ночь музеев» собрала более тысячи посетителей

Музеи Бишкека на одну ночь превратились в творческие площадки с выставками, экскурсиями и культурными программами, где прошла акция «Ночь музеев». Мероприятие посетили более тысячи жителей и гостей столицы.
Акция проводилась с 18.00 до 00.00. В этот вечер музеи открыли для свободного посещения, и они превратились в живые творческие площадки.
Особенно насыщенную программу представили в доме-музее Исхака Раззакова, где состоялось торжественное открытие мероприятия. С приветственным словом выступила начальник Управления культуры мэрии Бишкека Назгуль Мекешова.
Организаторы отмечают, что акция направлена на популяризацию культурного наследия, развитие интереса к музеям и укрепление связи между историей и современностью.