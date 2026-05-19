В Бишкек прибыл глава Министерства общественной безопасности КНР Ван Сяохун

В Бишкек прибыл министр общественной безопасности КНР Ван Сяохун. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Стороны обсудят кыргызско-китайское сотрудничество в правоохранительной сфере и дальнейшее взаимодействие ведомств.

В рамках визита в центральном аппарате МВД запланирована двусторонняя встреча главы ведомства генерал-полковника милиции Улана Ниязбекова с Ван Сяохуном.

Стороны обсудят вопросы кыргызско-китайского сотрудничества в правоохранительной сфере, а также перспективы дальнейшего взаимодействия между профильными ведомствами двух стран.

Напомним, в столице ввели временные ограничения дорожного движения в связи с прибытием китайской делегации.