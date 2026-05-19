Общество

Из-за дронов и цифровизации. Кыргызстан обновляет правила авиабезопасности

В Кыргызстане планируют обновить правила авиационной безопасности. Государственное агентство гражданской авиации предложило внести изменения в Авиационные правила Кыргызской Республики (АПКР-17), чтобы привести их в соответствие с международными стандартами и учесть новые вызовы.

Как отмечается в проекте документа, необходимость изменений связана с обязательствами КР перед Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Часть действующих норм признана устаревшей, поскольку они не учитывают массовое использование беспилотников, развитие цифровых технологий и усложнение логистики авиаперевозок.

Одним из ключевых нововведений станет переход от формального контроля к риск-ориентированному подходу. Глубина проверок и сроки действия документов будут зависеть от уровня защищенности объекта и оценки угроз, а не только от фиксированных нормативов. Ожидается, что это позволит направлять ресурсы на наиболее уязвимые участки и снизить административную нагрузку для добросовестных участников рынка.

Отдельный блок поправок впервые комплексно регулирует вопросы, связанные с беспилотниками.

Документ предусматривает оценку угроз, определение запретных зон, внедрение систем обнаружения и мониторинга дронов, а также меры по их нейтрализации. Операторов авиационной инфраструктуры обяжут фиксировать инциденты, анализировать причины и принимать профилактические меры.

Поправки также закрепляют цифровизацию авиационной безопасности. Речь идет об электронных разрешениях, цифровом контроле персонала, платформах обмена данными и автоматической идентификации пассажиров. По замыслу разработчиков, это должно сократить бюрократические процедуры, ускорить процессы и снизить коррупционные риски.

Кроме того, изменятся требования к персоналу и процедурам досмотра. В частности, часть квалификационных требований предлагается упростить, на пунктах контроля станет обязательным присутствие сотрудников обоих полов, а правила проверки документов будут уточнены.

Авиационные правила Кыргызской Республики № 17 (АПКР-17) регулируют систему авиационной безопасности в стране, включая досмотр пассажиров, защиту аэропортов, контроль доступа и предотвращение незаконного вмешательства в работу гражданской авиации. 
