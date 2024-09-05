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Подписан Указ «О присвоении почетных званий Кыргызской Республики»

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому за значительный вклад в укрепление дружбы и сотрудничества в сфере культуры и искусства между Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан присвоено почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики» министру культуры Республики Узбекистан Озодбеку Назарбекову, почетное звание «Заслуженный артист Кыргызской Республики» — старшему преподавателю кафедры «Традиционное исполнение макома» Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби Фарангиз Нуридин кизи Махмудовой.
Ссылка: https://24.kg./ofitsialno/304125/
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