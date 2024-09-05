Утверждено новое положение о порядке отбора кандидатов на некоторые должности

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал распоряжение, согласно которому утвержден новый формат резюме в рамках отбора кандидатов для назначения (утверждения) на вакантные должности, входящие в номенклатуру должностей, назначаемых (утверждаемых) Президентом Кыргызской Республики, Кабинетом Министров Кыргызской Республики, Председателем Кабинета Министров Кыргызской Республики — Руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики.

Ранее распоряжением Президента Кыргызской Республики от 14 июня 2023 года было утверждено Положение о порядке отбора кандидатов для назначения (утверждения) на вакантные должности, входящие в номенклатуру должностей, назначаемых руководством страны.

Данное Положение регламентирует вопросы отбора кандидатов на должности, входящие в вышеназванную номенклатуру. В частности, предусмотрен список документов, которые должны быть внесены в целях рассмотрения соответствующей кандидатуры.

Отметим, что распоряжением Президента Кыргызской Республики от 27 августа 2024 года утвержден новый формат резюме, где отражаются подробные сведения относительно кандидата.

Новый формат резюме содержит сведения:

— место рождения;

— место проживания;

— образование;

— опыт работы кандидата в последовательном порядке, начиная с первого места работы и заканчивая нынешней либо последней должностью.

В целях изучения кандидатов для отбора и назначения руководством страны Администрация Президента Кыргызской Республики просит руководствоваться данным форматом резюме.