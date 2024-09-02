В Бишкеке задержаны трое парней, ограбивших подростка, угрожая ножом

В Бишкеке задержаны трое парней, подозреваемых в грабеже. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления внутренних дел столицы.

7 августа в УВД Ленинского района обратилась женщина. Она просила принять меры в отношении неизвестных парней, которые на пересечении проспекта Чуй с улицей Фучика, применив физическую силу и угрожая острым предметом, отобрали у ее несовершеннолетнего сына iPhone Pro 12 Max и 5 тысяч сомов.

Возбуждено дело по статье «Разбой» УК КР.

Правоохранители установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказались 19-летний и двое 18-летних парней. При задержании обнаружен складной нож. Подозреваемых водворили в ИВС.

Следствие установило, что отобранное устройство они сдали в ломбард и потратили деньги на свои нужды. Телефон возвращен владельцу под расписку.