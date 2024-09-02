МВД: Дело по изнасилованию несовершеннолетней отчимом рассматривает суд

Уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней рассматривает суд. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР.

В изнасиловании обвиняют отчима девочки.

В милиции напомнили, что 2 декабря 2022-го в РОВД Жайылского района Таласской области обратился мужчина 1971 года рождения. В заявлении он просил принять меры в отношении мужа своей сестры, который неоднократно насиловал свою падчерицу 2008 года рождения, при этом применял физическую силу. По факту возбудили уголовное дело.

Во время следствия с заявлением обратилась и мать несовершеннолетней. Но она рассказала, что ее дочь насиловали родной брат и племянник. Следствие установило, что родной брат и племянник не имеют отношения к изнасилованию девочки.