Задержание судей Чуйского облсуда. Один из обвиняемых отделался штрафом

Двое судей и секретарь Чуйского областного суда вымогали $5 тысяч у осужденного по статье «Действия сексуального характера с ребенком, не достигшим 16 лет» УК КР. Об этом говорится в постановлении Первомайского районного суда Бишкека.

Одному из задержанных судей А.Т.А. 30 августа вынесен приговор, согласно которому он отделался штрафом в размере 1 миллиона сомов. Он признан виновным по двум статьям — «Пособничество в злоупотреблении должностным положением» и «Пособничество в получении взятки группой лиц в крупном размере должностным лицом» УК КР.

Речь идет о судье Чуйского областного суда Тилеке Абдырашитове, который задержан вместе со своим коллегой Улукбеком Калыбековым и секретарем 2 июля 2024 года. При задержании один из них попытался скрыться от спецслужб на служебном авто, но попал в ДТП.

Следствием установлено, что указанные судьи через секретаря судебного заседания вымогали у подсудимого М.Н. $10 тысяч за вынесение оправдательного приговора. Когда подсудимый отказался платить, секретарь по указанию судей требовал $5 тысяч за вынесение приговора, не связанного с лишением свободы.

Жайылский районный суд приговорил М.Н. к восьми годам тюрьмы. Но к нему применили пробацию на пять лет и отпустили. Прокуратура района подала апелляцию во вторую инстанцию, рассматривать которую направили судебной коллегии, куда вошли Тилек Абдырашитов и Улукбек Калыбеков.

По версии обвинения, Калыбеков является организатором преступления, а Абдырашитов — пособником. Они разработали схему получения взятки в $5 тысяч от осужденного, чтобы оставить приговор Жайылского райсуда без изменения. Деньги должен был получить секретарь Чуйского областного суда, который на встречах с осужденным требовал не $5 тысяч, а $6 тысяч. $1 тысячу он собирался оставить себе.

Судебная коллегия оставила приговор Жайылского районного суда без изменений, а секретарь получил деньги от подсудимого, не подозревая, что последний обратился в ГКНБ.

Фото ГКНБ КР. Тилек Абдырашитов

Тилек Абдырашитов признал вину и пошел на сделку со следствием. Его признали виновным по двум статьям и приговорили к выплате штрафа в доход государства в размере 2 миллионов 100 тысяч сомов. Но ему смягчили приговор и снизили размер штрафа до 1 миллиона сомов, после чего освободили из зала суда.