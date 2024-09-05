В Бишкеке мужчина ранил ножом жену, а сам попал в больницу с сердечным приступом

В Бишкеке 57-летний мужчина ударил ножом свою жену, сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района.

Инцидент произошел 4 сентября. В милицию поступило сообщение о том, что в одном из домов на улице Чимкентской 59-летнюю А.Г. ранили в область печени.

Правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 57-летний муж пострадавшей, которого после инцидента госпитализировали с сердечным приступом. Сотрудники УВД Первомайского района взяли его в больнице под конвой.

По факту возбуждено дело по статье «Покушение на убийство» УК КР. Назначены необходимые экспертизы. Следствие продолжается.