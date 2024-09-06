В Новосибирске кыргызстанец устроил гонки, управляя автобусом с пассажирами.

По данным очевидцев, водитель автобуса № 227 в Новосибирске нарушил Правила дорожного движения, объясняя это тем, что торопится. В группе «Инцидент Новосибирск» в «ВКонтакте» разместили фото.

По словам свидетелей, водитель пересек сплошную линию на улице Оловозаводской, выехал на встречную полосу движения, затем высадил пассажиров с левого ряда и продолжил движение по встречной полосе до конечной остановки.

Позже выяснилось, что за рулем автобуса ПАЗ-320540-12 находился гражданин КР 1993 года рождения.

На него составили административный протокол согласно Кодексу об административных нарушениях. Санкция предусматривает лишение права управления транспортными средствами на полгода или штраф в размере 5 тысяч рублей.