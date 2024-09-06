14:39
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Происшествия

В Новосибирске кыргызстанец устроил гонки, управляя автобусом с пассажирами

В Новосибирске кыргызстанец устроил гонки, управляя автобусом с пассажирами.

По данным очевидцев, водитель автобуса № 227 в Новосибирске нарушил Правила дорожного движения, объясняя это тем, что торопится. В группе «Инцидент Новосибирск» в «ВКонтакте» разместили фото.

По словам свидетелей, водитель пересек сплошную линию на улице Оловозаводской, выехал на встречную полосу движения, затем высадил пассажиров с левого ряда и продолжил движение по встречной полосе до конечной остановки.

Позже выяснилось, что за рулем автобуса ПАЗ-320540-12 находился гражданин КР 1993 года рождения.

На него составили административный протокол согласно Кодексу об административных нарушениях. Санкция предусматривает лишение права управления транспортными средствами на полгода или штраф в размере 5 тысяч рублей.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/304215/
просмотров: 1088
Версия для печати
Материалы по теме
В Хакасии кыргызстанцев и других мигрантов уличили в нарушении правил въезда
Кыргызстанцам рекомендуют воздержаться от поездок в Россию без веских оснований
В России увеличилось число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами
Минтруда вернуло в Кыргызстан из России двоих детей
Мигранты из Центральной Азии массово заключают контракты на участие в СВО
Для контроля мигрантов в России планируют запустить реестр контролируемых лиц
В Новосибирской области произошло смертельное ДТП с участием кыргызстанца
В России мигрантов из Центральной Азии предупредили о возможных терактах
Россия ужесточает меры для мигрантов на фоне демографического кризиса
Депортировать всех мигрантов с судимостью предложили в России
Популярные новости
В&nbsp;ГКНБ допросили чемпиона мира по&nbsp;боксу Орзубека Назарова В ГКНБ допросили чемпиона мира по боксу Орзубека Назарова
В&nbsp;Бишкеке скутер сбил двух человек, один из&nbsp;них погиб В Бишкеке скутер сбил двух человек, один из них погиб
Из-за лопнувшего колеса произошло ДТП с&nbsp;пятью авто. Погибли семь человек Из-за лопнувшего колеса произошло ДТП с пятью авто. Погибли семь человек
В&nbsp;главном офисе кондитерского дома &laquo;Куликовский&raquo; в&nbsp;Бишкеке прошел обыск В главном офисе кондитерского дома «Куликовский» в Бишкеке прошел обыск
Бизнес
Оплачивайте легко: MegaKassa запускает платежи через QR-код Оплачивайте легко: MegaKassa запускает платежи через QR-код
Тариф &laquo;О!Семья+&raquo; стал еще дешевле и&nbsp;лучше Тариф «О!Семья+» стал еще дешевле и лучше
Выгодный тариф от&nbsp;MEGA для всей семьи Выгодный тариф от MEGA для всей семьи
Клиентам MBANK теперь доступно 7&nbsp;миллиардов мобильных кошельков по&nbsp;всему миру Клиентам MBANK теперь доступно 7 миллиардов мобильных кошельков по всему миру
6 сентября, пятница
14:16
Паралимпиада-2024. Дзюдоист из Кыргызстана уступил в первой схватке Паралимпиада-2024. Дзюдоист из Кыргызстана уступил в пе...
14:06
Больнице кыргызско-турецкой дружбы присвоено имя Реджепа Тайипа Эрдогана
13:49
ВИК-2024. Акылбек Жапаров проводил сборную Кыргызстана в Астану
13:21
В микрорайоне № 9 Бишкека отремонтировали дорогу, ведущую к двум детсадам
13:16
МЧС: В затоплении села в Ноокатском районе виновна угледобывающая компания