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Происшествия

В Бишкеке на милиционера напал водитель, объезжавший затор по тротуару

В Бишкеке неизвестный напал на сотрудника милиции, сообщил 24.kg читатель и прислал видео с регистратора авто.

По его словам, инцидент произошел сегодня, 6 сентября, примерно в 8.34 на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева, у посольства Кореи. 

На кадрах видно, как белый внедорожник пытается проехать по тротуару, объезжая пробку, но ему дорогу преградил мужчина в милицейской форме. Водитель выходит из машины, толкает правоохранителя, и между ними завязалась потасовка.

Читатель, приславший видео инцидента, предположил, что милиционер является сотрудником службы охраны МВД. 

В пресс-службе УВД Октябрьского района обещали уточнить информацию.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/304247/
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