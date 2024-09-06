В Бишкеке на милиционера напал водитель, объезжавший затор по тротуару

В Бишкеке неизвестный напал на сотрудника милиции, сообщил 24.kg читатель и прислал видео с регистратора авто.

По его словам, инцидент произошел сегодня, 6 сентября, примерно в 8.34 на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева, у посольства Кореи.

На кадрах видно, как белый внедорожник пытается проехать по тротуару, объезжая пробку, но ему дорогу преградил мужчина в милицейской форме. Водитель выходит из машины, толкает правоохранителя, и между ними завязалась потасовка.

Читатель, приславший видео инцидента, предположил, что милиционер является сотрудником службы охраны МВД.

В пресс-службе УВД Октябрьского района обещали уточнить информацию.