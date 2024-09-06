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Происшествия

Нападение на милиционера в Бишкеке. Водителя оштрафовали

Водителя внедорожника, напавшего на милиционера в Бишкеке, оштрафовали. Им оказался 27-летний Э.Э. на автомобиле BMW X5.

Напомним, на пересечении улиц Ахунбаева и Юнусалиева возле посольства Кореи белый внедорожник пытался объехать пробки и поехал по тротуару, где ему преградил путь мужчина в милицейской форме. Водитель вышел из своего авто и напал на милиционера.

В пресс-службе управления Патрульной службы милиции рассказали 24.kg, что на водителя составлен протокол и он оштрафован на 5 тысяч 500 сомов. После его доставили в следственную службу.

В пресс-службе УВД Октябрьского района добавили, что в отношении 27-летнего водителя автомобиля марки BMW X5 составлен протокол об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство». 
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/304283/
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