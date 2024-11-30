Дело адвоката. Самата Матцакова заключили под стражу до 30 декабря

Адвокат Самат Матцаков заключен под стражу с содержанием в следственном изоляторе до 30 декабря. Решение принял судья Первомайского районного суда Бишкека Миран Шерматов, удовлеторив ходатайство следователя.

Фото «Азаттыка». Адвоката Самата Матцакова заключили под стражу до 30 декабря

Поддержать коллегу вчера в суд пришли более 40 адвокатов. Международная правозащитная организация Freedom for Eurasia сделала заявление в связи с задержанием адвоката.

«Мы глубоко обеспокоены задержанием адвоката Самата Матцакова Государственным комитетом национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана. Этот инцидент стал продолжением практики запугивания юристов, представляющих интересы лиц, преследуемых по политически мотивированным обвинениям. И представляет собой существенную угрозу праву граждан на защиту и независимости юридической профессии в Кыргызстане», — говорится в заявлении.

Напомним, Самат Матцаков защищал интересы акына Аската Жетигена, которого суд признал виновным в публичных призывах к насильственному захвату власти и приговорил к трем годам лишения свободы. Был адвокатом журналистов Temirov Live Актилека Капарова и Акыла Орозбекова, основателя стройкомпании «KG Групп» Имамидина Ташова.

Отметим, адвокат не может быть подвергнут личному обыску или личному досмотру при выполнении им профессиональных обязанностей. По Закону «Об адвокатской деятельности» уголовное дело в отношении адвоката в связи с его профессиональной деятельностью может быть возбуждено, а арест санкционирован только генеральным прокурором либо его заместителем.

Кроме того, проникновение в жилище или рабочее помещение адвоката, в используемый им транспорт, производство в них осмотра, обыска, выемки, личный досмотр или личный обыск адвоката, наложение ареста на его имущество, осмотр и выемка его почтово-телеграфной корреспонденции, прослушивание его телефонных и других переговоров, привод, задержание и арест могут производиться не иначе как по постановлению прокурора либо по определению суда.