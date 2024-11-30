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В офисе «Яндекс. Такси» в Бишкеке прошли обыски

29 ноября 2024 года Государственный комитет национальной безопасности провел обыски в офисах ОсОО «Яндекс. Такси Корп» и его партнеров в рамках расследования уголовного дела по факту уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере. Об этом сообщили в комитете.

По данным ГКНБ, компания и ее партнеры, несмотря на меры, предпринятые Службой антимонопольного регулирования при Минэкономики, необоснованно завысили процентные ставки для водителей такси, что привело к искусственному повышению стоимости услуг.

В настоящее время продолжается работа по установлению виновных и привлечению их к уголовной ответственности.

ГКНБ напоминает предпринимателям о недопустимости завышения цен на услуги, что нарушает законы Кыргызстана и интересы граждан.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/312698/
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