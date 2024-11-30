В Баткенской области 31 машину ввезли с нарушениями таможенных правил

В Баткенской области сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД и отдела по борьбе с контрабандой и нарушениям таможенных правил Таможенной службы задержали 31 иностранный автомобиль, прибывший с нарушениями таможенного законодательства.

Автомобили, включая модели Toyota Alphard, Honda Jazz, Lexus и Kia, были выявлены в ходе мероприятий, направленных на пресечение незаконного ввоза транспортных средств в рамках Евразийского экономического союза.

При проверке выяснилось, что свидетельства о регистрации этих транспортных средств были оформлены на другие автомобили, а также были выявлены несоответствия в идентификационных номерах кузова (VIN). Документы, выданные на эти автомобили, не оформлены Таможенной службой и не соответствуют закону.

До завершения расследования все задержанные автомобили были помещены на штрафстоянку. МВД и Таможенная служба ранее предупреждали о проведении проверок автомобилей с иностранными номерами.