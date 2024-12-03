Турция выдала Душанбе «таджикского Пабло Эскобара»

Турция выдала Таджикистану Ибрагима Сафарова, обвиняемого в создании сети по торговле наркотиками. Об этом сообщает Yeni Şafak.

По информации источников в правоохранительных органах, из Турции в Таджикистан был экстрадирован Ибрагим Сафаров по прозвищу Боим, обвиняемый в «создании сети по продаже таблеток экстази и хранении оружия».

Фото скриншота с видеозаписи. Турция выдала Таджикистану Ибрагима Сафарова, обвиняемого в создании сети по торговле наркотиками

Он был доставлен из Стамбула в Душанбе в начале октября 2024 года, но известно об этом стало только сейчас.

Ранее Ибрагима Сафарова, которого российские СМИ называли «таджикским Пабло Эскобаром», неоднократно связывали с транспортировкой и продажей крупных партий наркотиков. В 2006 году гражданин Таджикистана был задержан в России с более чем 200 килограммами героина и приговорен к 19 годам лишения свободы. Тогда сообщалось, что Таджикистан не стал ходатайствовать об экстрадиции Ибрагима Сафарова.

В 2020 году сам Сафаров сообщил в соцсетях о досрочном освобождении. Условия его освобождения неизвестны.

После выхода из тюрьмы он переехал в Турцию, откуда, по данным источников, организовал сеть по продаже наркотиков в Таджикистане.

В июле 2024 года МВД Таджикистана задержало жителя Душанбе Комрона Хамроева по подозрению в продаже таблеток экстази. В официальном заявлении МВД было указано, что Хамроев является родственником Сафарова и под его руководством занимался распространением наркотиков.