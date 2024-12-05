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Происшествия

Дело Самата Матцакова. В ГКНБ рассказали подробности

Адвокат Самат Матцаков задержан сотрудниками ГКНБ в рамках системной работы по борьбе с коррупцией, мошенничеством и подделкой документов. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В ходе расследования установлено, что Самат Матцаков, используя связи в судебных органах, завладел $22 тысячами.

«Во время следствия ГКНБ выявил и зафиксировал другое преступление: с целью скрыть незаконные действия адвокат подделал документы. В связи с этим Генеральная прокуратура возбудила второе уголовное дело. 30 ноября 2024 года решением Первомайского районного суда Самат Матцаков арестован и помещен в СИЗО ГКНБ. Следственные мероприятия продолжаются», — говорится в сообщении.

Напомним, Самат Матцаков защищал интересы акына Аската Жетигена, которого суд признал виновным в публичных призывах к насильственному захвату власти и приговорил к трем годам лишения свободы. Был адвокатом журналистов Temirov Live Актилека Капарова и Акыла Орозбекова, основателя стройкомпании «KG Групп» Имамидина Ташова.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/313245/
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