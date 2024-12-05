В Баткене при попытке дать следователю взятку в $4 тысячи задержали мужчину

В Баткенском районе за дачу взятки следователю милиции задержан 59-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По ее данным, 3 декабря житель Баткенского района 59-летний М.Б. предлагал следователю местного ОВД $4 тысячи за то, чтобы милиционер вынес незаконное решение в его пользу.

Правоохранители возбудили дело по статье «Дача взятки» УК КР. После сотрудники службы внутренних расследований по Баткенской области совместно с работниками ГКНБ задержали подозреваемого.

В МВД добавили, что мужчину задержали при передаче денег в кабинете следователя. Его водворили в ИВС. Следствие продолжается.