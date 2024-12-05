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Сюжет: Насилие над детьми

Избиение детей в Сузаке. У пострадавших малышей синяки и ссадины на теле

Уполномоченный омбудсмена в Джалал-Абадской области встретился с родителями детей, которые подверглись жестокому обращению со стороны воспитательницы в детском саду № 1 «Кенжетай» в Сузакском районе. Об этом сообщает пресс-служба акыйкатчи.

По ее данным, трое родителей обратились к омбудсмену с просьбой защитить права их детей. Возраст пострадавших — два, три и четыре года. По информации родителей, у всех синяки и ссадины на разных частях тела.

«Мой сын с осени 2022 года ходит в этот сад. Последнее время он начал приходить домой в синяках, однажды у него была ссадина за ухом. Воспитатели объясняли это тем, что дети подрались. А то, что воспитатели сами избивали его, я узнала только 29 ноября. Сейчас ребенок жалуется на головные боли, а также боли в области спины. И еще у него рвота», — возмутилась мать одного из пострадавших.

Родители также сообщили, что за их счет в детском учреждении установили камеры видеонаблюдения. «Но потом оказалось, что видео не записывается, поэтому руководство учреждения не смогло предоставить запись», — отметили они.

Детям требуется психологическая помощь. Уполномоченный акыйкатчи в области оказывает родителям правовую помощь. Омбудсмен Джамиля Джаманбаева призывает государственные органы принять безотлагательные меры для обеспечения безопасности детей. Она призывает соответствующие государственные органы тщательно расследовать это дело. 

Напомним, в Сети распространилось видео избиения детей в детском саду Сузакского района Джалал-Абадской области. Кадры запечатлены в дошкольном учреждении «Кенжетай» села Октябрьского. На роликах видно, как воспитательницы бьют по лицу и спине малышей двух-трех лет. Дети хотят выйти из комнаты и плачут.

Министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева попросила прощения у родителей детей, избитых воспитательницами. По делу возбуждены уголовные дела по статьям 187 «Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка», 337 «Злоупотребление должностным положением» и 348 «Халатность» УК КР.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/313271/
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