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Создали коррупционную схему. Спецслужбы задержали чиновников Счетной палаты

Спецслужбы задержали чиновников Счетной палаты Кыргызстана за организацию устойчивой коррупционной схемы, сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности. 

Таким образом, сотрудники ГКНБ выявили факт систематического получения и дачи взятки со стороны работников территориального подразделения Счетной палаты по Бишкеку, Чуйской и Таласской областям.

«Руководитель указанного подразделения СП КР К.М.М, пользуясь служебным положением, за непродолжительный срок службы создал устойчивую коррупционную схему при подготовке и составлении ежегодных и ежеквартальных планов аудиторских проверок, а также распределении инспекторов по объектам. Таким образом, К.М.М. за определенное денежное вознаграждение направлял приближенных государственных инспекторов в максимально уязвимые и финансово обеспеченные государственные и муниципальные организации, которые в последующем вымогали и склоняли руководителей объектов к даче взятки», — говорится в сообщении.

Сегодня, 5 декабря, в ходе следственно-оперативных мероприятий задержаны и водворены в ИВС ГКНБ руководитель территориального подразделения Счетной палаты К.М.М., а также государственные инспекторы М.Дж.Д. и К.Ж.О. В отношении других участников коррупционной схемы продолжаются соответствующие следственно-оперативные мероприятия для дальнейшего задержания и привлечения к уголовной ответственности.

Отметим, что о задержании инспекторов Счетной палаты сегодня утром сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании Жогорку Кенеша.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/313277/
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