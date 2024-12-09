В Токмаке сбили мужчин, толкавших заглохшую на перекрестке Audi

В Токмаке водитель легковушки сбил несколько мужчин, толкавших в этот момент заглохшее авто.

Инцидент произошел накануне, 8 декабря, на пересечении улиц Советской и Казахстанской. Автомобиль Audi заглох во время движения, и к нему подбежали несколько мужчин, чтобы его вытолкать на обочину.

Когда мужчины толкали авто, их протаранил Volkswagen Golf, который не смог затормозить из-за гололеда. На кадрах видно, как после удара двое упали на землю, еще один повредил ногу и хромал. Через несколько секунд мужчины продолжили толкать заглохшую машину.

Как сообщили в УОБДД Чуйской области, по факту ДТП, как в милицию, так и к медикам, никто не обращался.