Водитель легковушки устроил дебош в автобусе. Хулигана пристыдил мэр Бишкека

В Бишкеке владелец легкового авто напал на водителя муниципального автобуса.

Инцидент произошел на остановке на улице Ахунбаева у Медакадемии. Оказалось, что легковушка припарковалась, мешая автобусу высаживать пассажиров. На замечания водитель легковой машины зашел в салон муниципального транспорта и устроил потасовку, несколько раз ударив водителя автобуса.

Дебоширу помогли прийти в себя — на месте инцидента оказался мэр города Айбек Джунушалиев, который сделал ему замечание и показал дорожный знак, запрещающий на этом участке парковать авто.