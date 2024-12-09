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Происшествия

В Сокулукском садике скончалась пятилетняя девочка. Милиция ведет проверку

В государственном садике в селе Сокулук Чуйской области скончалась пятилетняя девочка. Об этом в одном из пабликов в сети Instagram написала ее мать.

Женщина обвинила персонал детского сада в халатности, а правоохранителей — в бездействии.

Инцидент произошел еще 22 октября в государственном детском саду «Алтын Балалык».

«Моя мама, как обычно, отвела Алиюшку в сад. Она была веселая, активная. Она была здорова! Предположительно после дневного сна (от 13.00 до 15.30) воспитательница, по ее словам, отошла ненадолго, села за компьютер. К ней подбежала маленькая девочка из одной группы с моей дочкой со словами, что Алия не встает. В 16.02 маме позвонили из садика и попросили немедленно приехать. Одновременно с моей мамой, минутой раньше, приехала скорая, сразу забрали в реанимацию. Там через некоторое время объявили о смерти. Позже выяснилось, что дочка скончалась еще в садике. Анализы вышли через месяц, нам сообщили 27 ноября, что причина смерти — захлебнулась рвотной массой. Обнаружено небольшое кровоизлияние в затылочной области головы, по степени тяжести расценивается как легкий вред и причиной смерти не является. Откуда у ребенка на голове такая гематома, мы не знаем. По какой причине у девочки была рвота, в экспертизе не указано. Пока ждали результаты гистологии, дело приостановили. Это объясняется тем, что расследование будут вести, опираясь на результаты вскрытия», — написала женщина.

В ГУВД Чуйской области пояснили, что 22 октября примерно в 17.23 в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение из территориальной больницы о том, что к ним доставили А.А., 2019 года рождения, без признаков жизни. Факт зарегистрирован в ОВД Сокулукского района, начата доследственная проверка.

«Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, выяснила: в тот день примерно в 13.00 перед обеденным сном девочка пожаловалась воспитателю К.А., что ей холодно, и попросила лечь спать в одежде. Ее просьбу выполнили. После, примерно в 15.30, воспитатель стала будить ребенка, однако последняя лежала без сознания. Вызвали скорую помощь, и ребенка забрали в больницу, где констатировали ее смерть», — отметили в милиции.

По результатам судебно-медицинских экспертиз в ОВД Сокулукского района возбуждено дело по статье «Халатность» УК КР. Для его расследования руководство ГУВД Чуйской области создало следственно-оперативную группу из числа наиболее опытных сотрудников ГУВД и ОВД. Ход расследования взят на особый контроль руководства регионального управления.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/313578/
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