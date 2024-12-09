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Происшествия

В селе Александровка мужчина якобы похитил девушку. Комментарий милиции

В социальных сетях и мессенджерах распространился ролик, на котором мужчина силой сажает в машину девушку. Она кричит и просит о помощи. Девушка без обуви, на улице идет снег. В описании говорится, что инцидент произошел в селе Александровка Чуйской области. Пользователи пишут, что девушку якобы похищают.



В пресс-службе ГУВД Чуйской области рассказали 24.kg, что инцидент произошел 8 декабря в селе Александровка. В милицию сообщили о том, что трое неизвестных мужчин насильно посадили девушку в BMW и увезли в сторону Бишкека.

Правоохранители установили личность участников инцидента. Ими оказались 21-летняя девушка и ее парень. Девушка отказалась писать заявление, сказав, что не имеет ни к кому претензий.

Оказалось, что 7 декабря 21-летняя Д.А. со своим парнем и друзьями из города Кара-Балты поехали в Бишкек на день рождения, где распивали спиртное.



На следующий день, 8 декабря они возвращались домой и в селе Александровка между девушкой и парнем, который был за рулем, возник конфликт. Она попросила остановить авто и босиком выбежала из него. Парень поймал девушку, посадил в машину и отвез домой.

Экспертиза показала, что во время управления авто парень был пьян, за что на него составили протокол. Авто водворено на штрафстоянку.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/313642/
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