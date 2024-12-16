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Происшествия

Спецслужбы задержали основателя и владельца Gergert Sport

На прошлой неделе в Бишкеке задержан основатель и владелец магазина спортивной одежды Gergert Sport Виталий Гергерт. Информацию 24.kg подтвердили источники в силовых структурах.

В свою очередь в пресс-службе Первомайского районного суда рассказали, что постановлением следственного судьи от 14 декабря 2024 года ходатайство старшего следователя СУ ГУ ГКНБ удовлетворено. В отношении В.Г. (Виталия Гергерта) избрана мера пресечения в виде заключения под стражей до 4 февраля 2025-го.

Бизнесмена обвиняют по статьям «Подстрекательство в совершении преступления» и «Злоупотребление должностным положением, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя, либо других лиц, либо из иной личной заинтересованности, повлекшее по неосторожности тяжкий вред» УК КР.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/314318/
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