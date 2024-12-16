В Бишкеке КамАЗ на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком

Сегодня, 16 декабря, около 17.00 на проспекте Шабдана Баатыра в Бишкеке грузовой автомобиль КамАЗ совершил автонаезд на 29-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу с коляской, в которой находился ребенок.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение. За рулем автомобиля находился водитель 1962 года рождения.

По информации пресс-службы УПСМ по ГУВД Бишкека, факт зарегистрирован в ЖУИ, проводится доследственная проверка. Назначены все необходимые экспертизы, автотранспорт помещен на штрафстоянку.

Расследование инцидента продолжается.