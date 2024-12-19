В СИЗО города Апатиты (Россия) совершил суицид осужденный кыргызстанец

Накануне в одиночной камере следственного изолятора российского города Апатиты совершил самоубийство 31-летний гражданин Кыргызстана, зарегистрированный и ранее проживавший в Москве. Об этом сообщают СМИ.

Уточняется, что в апреле нынешнего года Хорошевский районный суд столицы приговорил кыргызстанца к девяти годам лишения свободы. Он был признан виновным в совершении убийства. Мужчина не согласился с вердиктом и подал апелляционную жалобу. В сентябре суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.

«В Заполярье осужденный оказался из-за неповоротливости столичного правосудия. По закону осужденный имеет право обжаловать приговор после того, как получит его на руки, но заваленные делами московские суды просто не успевают печатать документы в срок. Чтобы разгрузить следственные изоляторы столицы, контингент отправляют в регионы; именно так осужденный попал в СИЗО Апатитов, где и решил завершить свой жизненный путь», — говорится в сообщении.