Призывали против закона о религии. Задержаны 22 члена «Хизб ут-Тахрира»

Сотрудники ГКНБ нейтрализовали крупнейшую структурную сеть религиозно-экстремисткой организации «Хизб ут-Тахир».

Задержаны 22 активных члена организации, которая состояла из так называемых масула (руководителя) по городу Джалал-Абаду, пяти накибов (духовные наставники) и восьми мушрифов (преподаватели). Последние имели под своим руководством по 3-5 ученика, которых они обучали экстремистской идеологии в конспиративных условиях.



Установлено, что они несколько лет занимались пропагандой деструктивной идеологии в Джалал-Абаде, вербовкой новых адептов, создавали фейковые аккаунты в интернете, а также использовали подпольную типографию для тиражирования и распространения экстремистских материалов.

В подпольной типографии изъято большое количество экстремистской литературы, компьютерная и копировальная техника, на которой изготавливались листовки и другие материалы. Также изъят квадрокоптер (дрон), используемый для контрнаблюдения за правоохранителями.

Кроме того, задержанные члены «Хизб ут-Тахир» выступали против нового закона «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях», а также занимались распространением листовок среди религиозных организаций против указанного законопроекта. Задержанные водворены в ИВС СИЗО ГКНБ.