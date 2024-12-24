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Происшествия

Подросток гулял по карнизу третьего этажа школы-лицея № 5 в Бишкеке

Ученик старших классов вышел в окно третьего этажа и прошелся по карнизу. Это произошло сегодня, 24 декабря, примерно в 12.50 в бишкекской школе-лицее № 5 на пересечении улиц Токтогула и Усенбаева. 


Поступок подростка попал на камеру мобильного телефона журналиста 24.kg. Последний посетил учебное заведение для выяснения обстоятельств. Охранник направил его к завучу по воспитательной работе. Педагога не оказалось на месте, на звонки не отвечал. Директора тоже не было, а вот инспектор ИДН прибыл в школу после звонка сотрудника охраны и обещал корреспонденту 24.kg выяснить обстоятельства инцидента.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/315227/
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