Смерть девочки в стоматологии. Суд вынес приговор медикам

В Октябрьском районном суде вынесли приговор по делу о смерти у стоматолога трехлетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда.

По ее данным, стоматолога приговорили к 5,5 года лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью на два года. Отбывать наказание она будет в исправительной колонии общего режима. Примененная мера пресечения в виде домашнего ареста изменена. Взята под стражу в зале суда.

Анестезиолога приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься медицинской деятельностью на два года.

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Супруг стоматолога признан виновным за пособничество в подделке документов с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение. Его приговорили к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Директору медицинского центра КГМА определено наказание в виде лишения свободы на 5,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Однако к нему применили пробационный надзор на три года. В отношении него применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, освобожден в зале суда.

Директор стоматологической клиники признан невиновным и оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления. За ним признано право на реабилитацию.

С осужденных взысканы солидарно компенсация морального вреда в размере 1 миллиона сомов и материальный ущерб в размере 541 тысячи 745 сомов в пользу потерпевших.

Напомним, 18 декабря 2023-го трехлетняя девочка скончалась в стоматологии КГМА, где сделали общий наркоз, после которого она умерла. Туда родителей ребенка перенаправили на лечение из частной стоматологической клиники.

Милиция возбудила уголовное дело по статье 146 «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником» УК КР. Однако позже анестезиологу предъявили обвинение по статье 130 УК КР, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.