В бишкекском СИЗО-1 более 20 арестованных держат сухую голодовку. Об этом сообщает институт омбудсмена.

Сотрудники института уполномоченного по правам человека уже в третий раз с 21 декабря посетили следственный изолятор. По его данным, с 20 декабря более 20 арестованных держат сухую голодовку.

Таким образом находящиеся под арестом выражают протест и требуют прекращения применения силовых методов, и требуют обеспечить им беспрепятственные встречи с адвокатами.

Двое арестованных написали заявления на имя акыйкатчи и подтвердили факт избиения сотрудниками СИН. По их словам, их избивали дубинкой и пинали ногами. На их телах обнаружены видимые следы насилия — гематомы и отеки, проинформировали правозащитники.

«Пострадавшие — представители так называемого криминального мира. По их словам, им не оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Институт омбудсмена проинформировал, что с 21 декабря администрация СИЗО-1 изменила график посещения адвокатов обвиняемых и осужденных, по которому суббота и воскресенье являются нерабочими днями.

Акыйкатчи напоминает, что, согласно статье 46 УПК КР, у обвиняемого есть право беспрепятственно общаться со своим адвокатом наедине и без ограничения количества и продолжительности времени.

Правозащитный институт направил письмо в Генпрокуратуру и призвал проверить законность решения администрации СИЗО-1 Бишкека об изменении графика посещения арестантов. Также в надзорный орган направили материалы о применении физической силы сотрудниками СИН.

Напомним, 24.kg стало известно, что 22 декабря ночью заключенные в тюрьмах и СИЗО заявили о начале голодовки в знак протеста против нового главы Службы исполнения наказаний.

В пресс-службе СИН заявили: «Все учреждения СИН работают в штатном режиме».