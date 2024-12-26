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Происшествия

В бишкекской больнице скончался пациент. Задержан мужчина, который его ударил

В Бишкеке правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшем за собой смерть. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района. 

По ее данным, 17 декабря в милицию сообщили о том, что в одну из столичных больниц поступил 72-летний мужчина с телесными повреждениями в тяжелом состоянии. Спустя двое суток он скончался.

В УВД Ленинского района возбудили дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть пострадавшего» УК КР. 

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Им оказался 36-летний О.А., которого водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/315489/
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