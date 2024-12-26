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Происшествия

На границе Узбекистана и Казахстана нашли туннель для контрабанды ГСМ

Правоохранительные органы Казахстана и Узбекистана провели спецоперацию, в результате которой задержаны члены транснациональной организованной преступной группы. Об этом сообщает прокуратура Туркестанской области.

прокуратуры Туркестанской области Казахстана
Фото прокуратуры Туркестанской области Казахстана

По ее данным, протяженность туннеля составила 450 метров. С его помощью ежедневно осуществлялась нелегальная транспортировка нескольких тонн горюче-смазочных материалов. Незаконная деятельность продолжалась около двух месяцев.

Уточняется, что совместно с департаментом экономических расследований и КНБ по Туркестанской области при сотрудничестве c правоохранительными органами Республики Узбекистан пресечена деятельность преступной группы и ликвидирован туннель, предназначенный для контрабанды нефтепродуктов.

Установлены все члены преступной группы, в числе которых также граждане Узбекистана. Помимо этого, установлена схема перечисления денежных средств из соседнего государства за экспортированное топливо.

Члены транснациональной преступной группы как на территории Казахстана, так и на территории Узбекистана задержаны.

В настоящее время ведется досудебное расследование.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/315511/
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