На границе Узбекистана и Казахстана нашли туннель для контрабанды ГСМ

Правоохранительные органы Казахстана и Узбекистана провели спецоперацию, в результате которой задержаны члены транснациональной организованной преступной группы. Об этом сообщает прокуратура Туркестанской области.

Фото прокуратуры Туркестанской области Казахстана

По ее данным, протяженность туннеля составила 450 метров. С его помощью ежедневно осуществлялась нелегальная транспортировка нескольких тонн горюче-смазочных материалов. Незаконная деятельность продолжалась около двух месяцев.

Уточняется, что совместно с департаментом экономических расследований и КНБ по Туркестанской области при сотрудничестве c правоохранительными органами Республики Узбекистан пресечена деятельность преступной группы и ликвидирован туннель, предназначенный для контрабанды нефтепродуктов.

Установлены все члены преступной группы, в числе которых также граждане Узбекистана. Помимо этого, установлена схема перечисления денежных средств из соседнего государства за экспортированное топливо.

Члены транснациональной преступной группы как на территории Казахстана, так и на территории Узбекистана задержаны.

В настоящее время ведется досудебное расследование.