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Происшествия

Авиакатастрофа в Актау. Одного из пострадавших, гражданина КР, подключили к ИВЛ

Посольство КР в Казахстане оказывает оперативную помощь гражданам КР, пострадавшим в авиакатастрофе 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР. 

Дипломаты взаимодействуют с Министерством здравоохранения Казахстана и местными властями.

По данным медиков на 26 декабря, двое пострадавших граждан КР находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает. Однако состояние одного из пострадавших, гражданина Р.А., оценивается как тяжелое. 

«На основании проведенного консилиума с участием врачей из Азербайджана, РФ и Казахстана было принято решение перевести одного из пострадавших, гражданина КР Р.А., на аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Возможность проведения хирургического вмешательства будет рассмотрена после стабилизации его состояния в соответствии с рекомендациями медицинских специалистов», — говорится в сообщении.

Кыргызская диаспора в Мангистауской области также активно участвует в оказании помощи и находится в постоянном контакте с пострадавшими, находящимися в сознании.

Ожидается, что 28 декабря родственники пострадавших граждан прибудут из Кыргызстана в Казахстан.

Вопрос продолжает находиться на контроле МИД КР. 

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 Напомним, 25 декабря пассажирский самолет компании «Азербайджанские авиалинии»

упал вблизи казахстанского города Актау. Борт следовал из Баку в Грозный. На борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа.

По последним данным, погибли 38 человек. Еще 29 человек госпитализированы, включая троих детей. По информации МЧС Казахстана, 11 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/315525/
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