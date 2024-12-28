Задымление и останки животных выявили на свалках Аксыйского района

Прокуратура Аксыйского района Джалал-Абадской области выявила ряд нарушений на местных свалках, которые допустили местные чиновники. Об этом 24.kg сообщила помощник прокурора Аксыйского района Нурайым Катаганова.

На мусорном полигоне, возле села Таш-Мойнок, зафиксировано задымление. Кроме того, на свалке паслись коровы и лошади местных жителей, что создает угрозу для здоровья населения, поскольку животные, питавшиеся на свалках, могут стать источником инфекций, которые передаются другим животным и затем людям через мясо.

Также установлено, что расстояние между полигоном и ближайшим населенным пунктом составляет всего 552 метра. Такое расположение нарушает экологические и санитарные нормы.

В ходе проверки второго полигона на участке Гулдур-Сай села Жерге-Тал выявлены сваленные вдоль дороги отходы, включая останки крупного рогатого скота. Такая ситуация особенно опасна в сезон обильных дождей или селевых потоков. Отходы могут попасть в реки, загрязнив пресную воду, что приведет к экологической катастрофе республиканского масштаба.

Таким образом, вышеперечисленные выявленные проблемы обусловлены безответственностью должностных лиц мэрии города Кербена, которые не исполняют свои обязанности в сфере экологического контроля.

По итогам проверки прокуратура внесла представление главе районной государственной администрации с требованием устранить нарушения, привлечь виновных к дисциплинарной ответственности и предотвратить подобные ситуации в будущем.