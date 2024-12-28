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Помогите найти! В Бишкеке пропала 35-летняя Алина Калыгулова

В Бишкеке пропала 35-летняя Алина Ильичбековна Калыгулова. Об этом 24.kg сообщили в поисковой группе активистов SOB.KG. 

В последний раз Алину Калыгулову видели 26 декабря примерно в 19.30 по адресу улица Кийизбаева 161/1. Женщина не выходит на связь, и дальнейшее ее местонахождение не известно.

Одета в куртку молочного цвета, шапку белого цвета, черные ботинки. При себе была сумка черного цвета. Рост 155 сантиметров, полного телосложения. На виске малозаметный шрам.

Всех, кто владеет информацией, просьба сообщить по телефонам: +996555230490, +996755074720.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/315673/
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