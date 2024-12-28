18:37
USD 87.00
EUR 90.59
RUB 0.86
Происшествия

В Нарыне экс-глава лесхоза отдал частникам земли стоимостью 1,1 миллиарда сомов

По факту коррупции задержаны бывший директор лесхоза и сотрудник кадастра. Об этом сообщает пресс-центр Госкомитета национальной безопасности КР. 

Установлен факт незаконного предоставления в частную собственность и аренду земельного участка Нарынского лесного фонда площадью 208,7 гектара, оценочная стоимость которого составляет 1 миллиард 168 миллионов сомов.

«В июне 2016 года директор Нарынского лесного хозяйства Лесной службы при МЧС КР Ш.У.Б., злоупотребляя должностным положением путем заключения договора, передал своему отцу Б.Ш. в аренду на 45 лет 208,7 гектара земли. В том же году на данном земельном участке без каких-либо документов со стороны У.Ш. был построен дом и кошара. Затем У.Ш. в целях придания законности своим действиям, вступив в преступный сговор с председателем Нарынского районного суда Э.М., 3 апреля 2017 года добился вынесения судебного решения о признании Б.Ш. собственником данного земельного участка площадью 356,4 квадратных метра с жилым домом и сооружениями», — говорится в сообщении.

В том же году на основании решения суда в сговоре с работником Нарынского филиала госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при КМ КР Ж.М., У.Ш. получил государственный акт о праве частной собственности на 1 тысячу 393,57 квадратных метра земли, что значительно превышает размер участка земли, указанного в решении Нарынского районного суда. 

Таким образом, в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Коррупция» УК КР, задержаны вышеупомянутые У.Ш. и Ж.М., в отношении которых решением Нарынского городского суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на один месяц.

В свою очередь, указанный земельный участок в 208,7 гектара вместе со зданиями и сооружениями возвращен на баланс государства.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/315690/
просмотров: 677
Версия для печати
Материалы по теме
В Кемине задержаны два чиновника и подрядчик. Присвоили 6,3 миллиона сомов
В Баткене государству вернули два детских сада и 60 гектаров земли
Мэрии Нарына вернули железобетонный завод стоимостью более 1 миллиарда сомов
В Кара-Кульдже государству вернули 50 гектаров земли
В Кара-Балте приватизировали 15 гектаров земли, предназначенные для кладбища
В Кара-Суу государству вернули участки госрынка «Туратали»
Ущерб в 29 миллионов сомов причинен из-за незаконной добычи золота в Ала-Буке
В Аксыйском районе при строительстве школы присвоили более 7 миллионов сомов
Ущерб от ЧС в Кыргызстане с начала года составил 1,3 миллиарда сомов
Недалеко от границы с Китаем строится логистический центр «Атбашы»
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке форточник вынес из&nbsp;квартиры $130&nbsp;тысяч. Часть денег он&nbsp;потратил В Бишкеке форточник вынес из квартиры $130 тысяч. Часть денег он потратил
В&nbsp;Бишкеке сгорел двухэтажный дом. Его тушили четыре пожарных расчета В Бишкеке сгорел двухэтажный дом. Его тушили четыре пожарных расчета
Крушение самолета в&nbsp;Актау. Среди выживших двое граждан Кыргызстана Крушение самолета в Актау. Среди выживших двое граждан Кыргызстана
Дебош на&nbsp;Facebook party. Ударивший женщину Илимбек Исраилов задержан милицией Дебош на Facebook party. Ударивший женщину Илимбек Исраилов задержан милицией
Бизнес
MBANK подвел итоги акции &laquo;Принимай платежи по&nbsp;QR&raquo; MBANK подвел итоги акции «Принимай платежи по QR»
MBANK первым в&nbsp;КР открыл возможность удаленных платежей MBANK первым в КР открыл возможность удаленных платежей
Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов Кантское трубно-шиферное предприятие: факты вместо домыслов
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершает 2024 год с&nbsp;рекордными достижениями «Элдик Банк» завершает 2024 год с рекордными достижениями
28 декабря, суббота
18:08
Президент назначил нового директора Антитеррористического центра ГКНБ Президент назначил нового директора Антитеррористическо...
17:32
Начальника пресс-службы МВД Тилека Оторова проводили на пенсию
17:05
В Нарыне экс-глава лесхоза отдал частникам земли стоимостью 1,1 миллиарда сомов
16:32
Авиакрушение в Актау. Медики готовы перевезти кыргызстанца домой
16:31
ГУОБДД запретило перевозчикам поднимать цены за проезд в новогодние праздники