Родственники заключенных заявили об избиениях в колонии № 27. В СИН опровергают

Журналист Улукбек Бабакулов заявил об избиении заключенных колонии № 27. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, к нему обратились родственники заключенных, которые рассказали о массовых избиениях заключенных.

«Массовые избиения заключенных начались 9 января в нескольких колониях, а в 23.00 того же дня в ИК № 27 пришел спецназ (вероятно, речь о военизированном подразделении СИН КР)», — пишет он.

В СИН сообщили 24.kg, что распространенная в социальных сетях информация не соответствует действительности.

9 января в учреждении № 3 сотрудники провели плановые обыски и оперативно-профилактическую разъяснительную работу с осужденными. В ходе мероприятий изъяты:

9 мобильных телефонов;

5 зарядных устройств;

3 наушника;

11 колюще-режущих предметов;

6 самодельных электронагревателей;

14 других запрещенных предметов.

4 мобильных телефона;

3 колюще-режущих предмета и 9 других запрещенных вещей.

Подобные обыски проведены и в учреждении № 27, где обнаружены:

В рамках мероприятий 12 осужденных, которые отказались подчиняться законным требованиям сотрудников, проявляли неповиновение и пытались препятствовать проведению обысков, временно помещены в СИЗО для дальнейшего разбирательства.

«Мы призываем средства массовой информации, граждан и близких осужденных и заключенных под стражу опираться только на официальные источники информации и воздерживаться от распространения ложных сведений», — заключили в ведомстве.

Напомним, 20 декабря 2024 года более 20 заключенных объявили сухую голодовку. Таким образом они выражали протест и требовали прекращения применения силовых методов и обеспечить им беспрепятственные встречи с адвокатами.