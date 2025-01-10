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В Бишкеке задержан продавец наркотиков с психотропами на 1,6 миллиона сомов

Сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержали мужчину, который собирался продать крупную партию психотропных веществ. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел КР. 

Оперативники получили информацию, что группа лиц наладила поставку психотропных наркотиков в Кыргызстан. По факту в УВД Свердловского района возбудили дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

Правоохранителям удалось установить и задержать одного из подозреваемых. Им оказался 53-летний Х.Х.Ю., у которого во время обыска изъяли психотропные наркотики «Alpha-PVP». Кроме того, в телефоне задержанного обнаружили локации со спрятанными наркотиками. В тайнике наркоборцы обнаружили крупную партию психотропных веществ. Во время обыска в доме задержанного, обнаружили большое количество наркотиков, средства для упаковки и расфасовки, а также 356 закладок с психотропными веществами «Alpha-PVP» и «Мефедрон». 

В милиции добавили, что предварительная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет 1,6 миллиона сомов. Задержанный водворен в СИЗО № 1. Следствие продолжаются. Оперативники работают над установлением личности других участников преступления.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/316419/
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