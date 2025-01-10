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Происшествия

В Бишкеке ограбили постояльца гостиницы. Отобрали телефон и $50 тысяч

Оперативники УВД Свердловского района задержали 25-, 20- и 19-летних парней, подозреваемых в разбойном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Инцидент произошел 9 января примерно в 03.40 в одной из гостиниц на улице Огонбаева. Трое неизвестных проникли в номер и, угрожая ножом, отобрали у постояльца мобильный телефон стоимостью 13 тысяч сомов и $50 тысяч. Возбуждено дело по статье «Разбой» УК КР. Момент нападения на постояльца гостиницы попал на камеру наблюдения.

Оперативники УВД Свердловского района по горячим следам задержали подозреваемых и водворили в ИВС ГУВД Бишкека. Устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/316428/
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