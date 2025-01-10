В Саратовской области кыргызстанец осужден за ДТП со смертельным исходом

В Саратовской области 32-летнего гражданина Кыргызстана осудили за смертельное ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Фото УГИБДД по Саратовской области

Трагедия произошла 31 июля 2024 года. На трассе Ершов – Озинки у поселка Целинный перевернулась Toyota Estima. За рулем находился кыргызстанец. Двое пассажиров скончались на месте, еще один получил тяжелые травмы.

Водителя осудили по статье 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения, повлекшее гибель двух человек). Он полностью признал вину. Суд назначил виновному три года лишения свободы с содержанием в колонии-поселении. Кроме того, ему на три года запретили управлять транспортом.