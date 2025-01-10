Милиция ошиблась: при разбое в гостинице Бишкека украли не $50 тысяч

Во время разбойного нападения на постояльца гостиницы на улице Огонбаева злоумышленники отобрали не $50 тысяч, а всего $50. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Напомним, пресс-служба главного управления внутренних дел Бишкека сообщала, что 9 января трое неизвестных ворвались в один из номеров в гостинице на улице Огонбаева и угрожая острым предметом, отобрали у постояльца мобильный телефон стоимостью 13 тысяч сомов и $50 тысяч. По горячим следам задержаны 25, 20 и 19-летние парни, которых водворили в ИВС.

В пресс-службе ГУВД признались, что произошла ошибка и злоумышленники на самом деле отобрали у постояльца $50.