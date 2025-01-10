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Сообщается о задержании Интерполом бывшего помощника президента КР

В Молдове задержан гражданин Кыргызстана, разыскиваемый Интерполом за мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает Генеральная инспекция по миграции при МВД РМ.

Отмечается, что мужчину задержали для экстрадиции в соответствии с выданным международным ордером на арест.

«Деятельность миграционных офицеров является частью масштабного плана, направленного на выявление лиц, находящихся в международном розыске и пытающихся использовать территорию Республики Молдова для уклонения от уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

Генеральной инспекции по миграции Молдовы
Фото Генеральной инспекции по миграции Молдовы

Ранее независимый журналист-расследователь Болот Темиров сообщал о задержании в Молдове бывшего сторонника президента Садыра Жапарова Айдара Халикова и его возможной экстрадиции на родину. В МВД Кыргызстана пока не комментируют задержание.

Айдар Халиков был членом партии «Мекенчил». После событий 2020 года он получил статус общественного помощника главы государства.

В 2024-м он покинул Кыргызстан и выступал с резкой критикой в адрес Садыра Жапарова и его окружения.
Ссылка: https://24.kg./proisshestvija/316451/
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